Ricci prima di Milan-Lecce | Ogni partita è difficile contro qualunque squadra La Serie A è dura

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato prima della sfida contro il Lecce. Ha sottolineato come ogni partita in Serie A sia impegnativa, indipendentemente dall’avversario. Ricci ha evidenziato l’importanza di affrontare ogni gara con concentrazione e determinazione, consapevole della durezza del campionato italiano. La partita, in programma alle 20:45 a San Siro, rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica.

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "A Como sapevamo che era una partita molto difficile, l'avevamo preparata sulle difficoltà che poteva crearci il Como. Sono una squadra molto forte che ti fa giocare male. Siamo anche partiti male, poi ci siamo ripresi con grande spirito. Sappiamo che ogni partita è difficile, sia se giochi in casa sia se giochi fuori, contro quelle più in alto in classifica o contro quelle più in basso".

