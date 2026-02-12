Domani il Milan sfida il Pisa in trasferta, con Allegri che chiede concentrazione e attenzione. L’allenatore avverte: “Vietato sbagliare approccio”. Leao sta bene, ma Pulisic partirà dalla panchina. La squadra si prepara alla partita dopo aver recuperato dalla pausa forzata e punta a portare a casa i tre punti.

Alla vigilia della trasferta contro il Pisa, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa dopo la pausa forzata che ha visto il rinvio del match contro il Como. Un appuntamento che il tecnico rossonero definisce cruciale, non solo per il valore dei punti in palio nel girone di ritorno, ma per la gestione di una rosa che sta finalmente svuotando l’infermeria. Tra ricordi personali legati al debutto in massima serie proprio all’ombra della Torre e la necessità di mantenere alta la tensione, Allegri traccia la rotta per un finale di stagione dove «il dettaglio fa la differenza». 🔗 Leggi su Milanzone.it

Allegri sfida il Pisa: «Vietato sbagliare approccio. Leao sta bene, Pulisic parte dalla panchina»

Il Milan sta lavorando duramente per recuperare Pulisic e Leao in vista della partita di venerdì contro il Pisa.

