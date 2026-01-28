All’inizio del 2026, Google e OpenAI spingono forte sulla corsa ai modelli di intelligenza artificiale che si migliorano da soli. Le aziende investono miliardi per sviluppare sistemi sempre più avanzati, capaci di auto-ottimizzarsi e superare le versioni precedenti. La gara si fa più intensa, con poche regole e tante speranze di dominance nel settore. Nel frattempo, il mondo osserva con attenzione, consapevole che queste innovazioni potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui lavoriamo, viviamo e interagiamo.

Siamo all’inizio del 2026 e il panorama dell’intelligenza artificiale sta subendo una mutazione genetica fondamentale. Se fino allo scorso anno la gara si giocava sulla quantità di dati forniti ai sistemi, oggi l’attenzione dei giganti della Silicon Valley si è spostata su una frontiera ben più ambiziosa e inquietante: i modelli AI auto-miglioranti. Questa tecnologia, nota tecnicamente come “auto-miglioramento ricorsivo”, rappresenta non solo il prossimo passo logico, ma una vera e propria necessità per superare il collo di bottiglia della carenza di nuovi dati umani su cui addestrare le macchine. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Modelli AI auto-miglioranti: la nuova corsa all’oro di Google e OpenAI

Approfondimenti su Modelli AI auto miglioranti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Modelli AI auto miglioranti

Novità auto 2026: i modelli in arrivo con data uscita e listino prezzi, mese per meseElenco completo delle Novità auto del 2026 mese per mese con tutti i marchi e le motorizzazioni alcune in offerta lancio ... missionline.it

Auto full hybrid, quali modelli comprare nel 2026L’auto full hybrid più accessibile in assoluto è la MG 3 Hybrid+, mentre chi cerca un’offerta familiare deve orientarsi su modelli come Dacia Duster o MG ZS. Dotazione, connettività e ADAS sono ormai ... autotoday.it

Quanto costano le auto a GPL più economiche Ecco i modelli sotto i 20.000 euro, il risparmio alla portata di tutti https://auto.everyeye.it/notizie/costano-auto-gpl-modelli-20-000-euro-856047.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=17 - facebook.com facebook