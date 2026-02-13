Michelle Yeoh 63 anni di grazia e talento | è la più luminosa della Berlinale in abito dorato

Michelle Yeoh, attrice di 63 anni, cattura l’attenzione al festival di Berlino perché si distingue per eleganza e talento. Durante la proiezione, indossa un abito dorato che risplende sotto le luci del Berlinale Palast, attirando gli sguardi di tutti i presenti. La sua presenza semplice ma carismatica dimostra ancora una volta perché è considerata una delle star più luminose del cinema internazionale. Le sue scelte di stile e la naturalezza sul red carpet rendono l’evento ancora più speciale.

A Berlino, nella cornice solenne del Berlinale Palast, Michelle Yeoh si prende la scena senza bisogno di gesti plateali. Basta un abito che cattura la luce, uno sguardo lucido per l'emozione e una presenza che, a 63 anni, continua a occupare il centro esatto dell'immaginario contemporaneo. L'attrice ha ricevuto l' Orso d'Oro onorario alla carriera. Un riconoscimento che non suona come un punto di arrivo, ma come una nuova, elegantissima tappa di un percorso che ha attraversato cinema d'azione, blockbuster, autorialità e riscrittura profonda dei ruoli femminili sullo schermo.