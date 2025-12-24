Pop Mart lancia Play ground | Michelle Yeoh e Labubu raccontano il futuro della youth culture

Pop Mart non sta più giocando solo con il collezionismo. Sta provando a occupare uno spazio molto più grande: quello dell’immaginario culturale della Gen Z globale. Con il secondo numero di Playground, il brand dietro il fenomeno virale Labubu alza l’asticella e firma un progetto editoriale che parla di futuro, ansia, desiderio e identità — senza sembrare un brand che “vuole parlare ai giovani”, ma come uno che ci vive dentro. Pop Mart lancia il magazine Playground: Michelle Yeoh e Labubu in copertina per raccontare la youth culture globale. In copertina succede qualcosa che, sulla carta, non dovrebbe funzionare e invece funziona benissimo: Michelle Yeoh e Labubu insieme, fotografati come se fossero due icone della stessa mitologia contemporanea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

