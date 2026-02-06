La serata al Teatro alla Scala si trasforma in un grande palcoscenico internazionale. Star del cinema, sportivi e musicisti si sono avvicendati sul red carpet per celebrare l’inizio di Milano Cortina 2026. Tra i presenti, Zlatan Ibrahimovic, Carolina Kostner e Michelle Yeoh, ma anche Jeff Goldblum e Usher. Una serata di grande festa per un evento che vuole mettere sotto i riflettori la prossima Olimpiade in Italia.

Impossibile non notare subito l'entrata di Zlatan Ibrahimovic, uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, personaggio carismatico e oggi consulente del fondo Red Bird proprietario del Milan, quando entra nel teatro Alla Scala con il suo metro e novanta di altezza svetta su tutti. Nato a Malmö nel 1981, il campione svedese ha scelto da tempo Milano e con questa città ha costruito un legame profondo. «Essere qui significa molto per me e sono davvero onorato di partecipare oggi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, insieme a mia moglie. Ho un legame fortissimo con Milano. Vivo qui da più di dieci anni, ho giocato circa il 60 per cento della mia carriera a Milano e oggi questa è la mia base: è diventata la mia casa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Carolina Kostner a Michelle Yeoh: il red carpet della Scala celebra Milano Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

A un mese dai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Warner Bros.

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina, la presenza di Carolina Kostner tra i tedofori ha attirato l’attenzione, anche a causa della sua successiva squalifica per doping.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Carolina Kostner è ancora la regina dei ghiacci; La Freccia di febbraio: con Carolina Kostner a Milano Cortina 2026; La fiaccola olimpica saluta la Val Gardena: arte, natura e passione; Una fiaccola in buone mani: le Olimpiadi nelle parole di Carolina Kostner e Tania Cagnotto.

Carolina Kostner è ancora la regina dei ghiacciCampionessa mondiale, icona popolare, oggi ambassador di Milano Cortina 2026. Per Carolina Kostner pattinare è sempre stato naturale come respirare. Nonostante tutto. Lo ha raccontato anche durante il ... vogue.it

Pubblicità: Suzuki lancia un nuovo spot dedicato a Swift Hybrid con Carolina KostnerAl via il flight winter della campagna My Perfect Partner, firmata ancora una volta da Changee. L’on air a febbraio su TV, digital, social, radio e OOH, con una presenza strategica durante il Festiv ... engage.it

Un grande onore e un grande orgoglio condividere l'attesa per l'apertura delle Olimpiadi invernali insieme a tre leggende dello sport italiano: Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Carolina Kostner, il re e la regina delle nevi e la principessa del ghiaccio. Tr x.com

Presentati i palinsesti dei Giochi Olimpici Invernali. Lia Capizzi, Carolina Kostner e Kristian Ghedina tra i nuovi volti - Il videoreportage di Nino Luca facebook