Michele Bravi | A Sanremo sono sempre stato un bimbo ora torno da uomo Israele? Al boicottaggio preferisco l' inclusione

Michele Bravi ha spiegato che, dopo aver partecipato a Sanremo, si sente più maturo rispetto a quando era un ragazzo. La sua esperienza sul palco lo ha portato a riflettere sulla crescita personale e sulle sfide della vita adulta. Recentemente, ha anche commentato la situazione in Israele, dicendo che preferisce promuovere l’inclusione anziché il boicottaggio. A trent’anni, il cantante ha imparato ad apprezzare le imperfezioni, considerando i difetti autentici come parte della sua verità più profonda.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Il cantautore umbro torna al Festival per la terza volta. Sul piatto c'è Prima o poi, un pezzo su "come siamo goffi nelle relazioni, il contrario del cinema". E poi: "La gentilezza ripaga sempre". L'intervista Canta “la goffaggine con cui ci troviamo a vivere i momenti più duri di una relazione”, perché a trent’anni ha capito che non c’è niente di più autentico del difetto vero e proprio, dell’errore, del senso di sbagliato. Chissà, può essere la svolta. “Altro che il cinema. Ma il sogno resta sempre quello di ritirami a vivere in una fattoria”.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

