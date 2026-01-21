Buongiorno, comprendo quanto possa essere difficile affrontare un’esperienza del genere. Un bambino nato prematuro e trascorso un mese in terapia intensiva richiede attenzioni speciali e un monitoraggio continuo. È normale sentirsi in allarme, ma con il giusto supporto e le indicazioni appropriate, si può favorire il suo sviluppo e il suo benessere. Sono qui per aiutarti a comprendere meglio la situazione e a trovare le risposte di cui hai bisogno.

Buongiorno dottoressa, il mio bambino è nato prematuro e ha passato il primo mese di vita in terapia intensiva, ed è stato un periodo molto duro sia per me che per mio marito. Ora il bimbo sta bene, ma io vivo ancora come se fossimo in ‘allarme costante’. Controllo ogni suo respiro e ho difficoltà a lasciarlo, anche solo con i nonni. È normale che mi senta così? Ho paura che la cosa mi sfugga di mano fino a farmi diventare una mamma iperprotettiva. L'articolo “Il mio bimbo è stato un mese in terapia intensiva, e ora sono sempre in allarme.” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Il mio bimbo è stato un mese in terapia intensiva, e ora sono sempre in allarme…”

Bimbo precipitato da b&b sulla Tiburtina per salutare la sorella: lascia la terapia intensiva, come sta oraDopo il grave incidente avvenuto il 21 ottobre sulla Tiburtina, un bambino di 11 anni che era precipitato da un balcone di un b&b a Roma, è stato dimesso dalla terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Leggi anche: Muore James Senese, un mese fa ricoverato in terapia intensiva

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

She pursued him 5 times,He said Your love is cheapest. She turned to love his friend,he cried!

Argomenti discussi: L’allarme al 112: Correte, mio figlio è cianotico, poi la corsa all’ospedale di Merate. Bladen muore a un mese e mezzo nel letto dove stava dormendo; Bimbo in coma per il formaggio, il papà: Il mio libro che denuncia i pericoli del latte crudo censurato dall'azienda per il turismo; Ethan, il bimbo rapito dal padre tornerà in Italia domani. La decisione del tribunale di Los Angeles: E' la sua legittima casa; Ho visto un lupo, con una preda in bocca, di fianco alle case. Il mio bimbo gioca in giardino, ora ho paura.

Auto nel fiume a Jesolo, il bimbo di 5 anni è gravissimo. Il cuoco tunisino: «Mi sono tuffato per salvarlo, poteva essere mio figlio»Sono stabili, gravissime, le condizioni del bambino di 5 anni salvato ieri, domenica 11 agosto a Jesolo (Venezia) dall'auto della mamma caduta nel fiume Sile, dopo essere rimasto 20 minuti sott'acqua, ... ilmattino.it

Alunno precipitato a Voltri: Mio figlio andava controllato a vista. L’hanno abbandonato ed è cadutoGenova – «Agli insegnanti avevo spiegato che mio figlio appena poteva scappava, conoscevano bene qual era la situazione. Dovevano guardarlo a vista, invece è stato abbandonato». A parlare è il padre ... ilsecoloxix.it

Un bimbo di circa 12 anni è stato attaccato da uno squalo a Sydney Il piccolo lotta tra la vita e la morte facebook