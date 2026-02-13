Olimpiadi Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross | la rimonta dall’ultimo posto – Gli italiani in gara venerdì 13 febbraio

Il 13 febbraio, Michela Moioli ha ottenuto il bronzo alle Olimpiadi grazie a una prestazione mozzafiato nello snowboard cross. La campionessa italiana è riuscita a risalire dall’ultimo posto, sorprendendo tutti con una rimonta emozionante. La sua determinazione ha fatto la differenza, portando a casa un risultato storico per il paese.

Strepitosa Michela Moioli, che conquista la medaglia di bronzo nello snowboard cross, rimontando dall’ultima posizione. Oro ad una perfetta Josie Baff. L’australiana, distratta nel seeding round, ha piazzato 4 run sensazionali superando in finale la ceca Eva Adamczykova. La giornata si è aperta con la squadra maschile di curling capitanata dallo skip Joel Retornaz che affronterà il team britannico, poi sarà il turno dello skeleton e dello snowboard da Livigno. Queste alcune delle sfide di oggi venerdì 13 febbraio per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Occhi puntati su Tommaso Giacomel, che scende in pista per una medaglia individuale nel biathlon.🔗 Leggi su Open.online

Michela Moioli non finisce mai: terza medaglia nello snowboard in tre diverse OlimpiadiA trent’anni la bergamasca, che ha trascorso la vigilia in ospedale dopo una caduta, conquista il bronzo nello sport delle native digitali. Una carriera immensa. Il dt azzurro Pisoni in lacrime: «Mich ... editorialedomani.it

