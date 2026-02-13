Giochisnowboard | bronzo Michela Moioli

Michela Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo nello snowboard cross, dimostrando grande determinazione sulla neve. La giovane atleta bergamasca, 30 anni, ha concluso la finale dietro le due avversarie più veloci, l’australiana Baff e la ceca Adamczykova. La gara si è svolta sotto gli occhi di molti tifosi italiani, entusiasti per il risultato raggiunto.

14.53 Michela Moioli è medaglia di bronzo nello snowboard cross. La 30enne bergamasca chiude la Big Final alle spalle dell'australiana Baff e della ceca Adamczykova. E' la terza medaglia olimpica nella sua bacheca, dopo l'oro di Pyeangchang 2018 e l'argento di Pechino 2022. Per l'azzurra, percorso netto fino alla finale: vittorie nelle batterie di ottavi, quarti e semifinale.Le altre italiane in gara: Sofia Groblechner si è fermata ai quarti,Lisa Francesia Boirial agli ottavi.