Michela Moioli ha conquistato nuovamente un podio alle Olimpiadi, portando a casa un bronzo nello snowboardcross a Pechino. La campionessa italiana, già vincitrice dell’oro in Australia, continua a confermarsi tra le migliori al mondo in questa disciplina. Con questa medaglia, Michela rafforza la sua posizione di riferimento nel panorama olimpico e dimostra la costanza dei suoi successi, anche in un contesto altamente competitivo.

Dopo PyeongChang e Pechino arriva la terza medaglia consecutiva nello snowboardcross a livello olimpico per la più grande italiana di tutti i tempi di questa specialità: Michela Moioli. Nonostante i problemi avuti negli scorsi giorni la bergamasca voleva esserci al via della gara di Milano Cortina 2026 e non ha tradito le aspettative: fantastica medaglia di bronzo che va a completare la collezione a Cinque Cerchi dell’azzurra. Il percorso purtroppo non ha favorito la fuoriclasse italiana, campionessa del mondo in carica, viste le poche curve presenti ed una partenza non ideale alle sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Michela Moioli sempre sul podio alle Olimpiadi! Bronzo nello snowboardcross, oro all’Australia

Michela Moioli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi, portando grande entusiasmo in Italia.

Michela Moioli mostra segnali positivi nello snowboardcross durante la sua prima gara a Milano Cortina 2026, mentre tutte le altre atlete italiane avanzano senza problemi.

