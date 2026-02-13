Michela Moioli mostra segnali positivi nello snowboardcross durante la sua prima gara a Milano Cortina 2026, mentre tutte le altre atlete italiane avanzano senza problemi. C’era tantissima incertezza e attesa nel vedere in gara stamattina Michela Moioli, al suo debutto olimpico a Milano Cortina 2026.

L'azzurra era reduce da una brutta e sfortunata caduta nell'ispezione dello Snow Park di Livigno ed è stata per alcuni momenti addirittura in dubbio per la sua gara di snowboardcross. Per fortuna allarme rientrato e l'azzurra nella seeding run ha messo in mostra segnali più che positivi: sesto posto con il tempo di 1:13.63 a 1"34 dalla vetta che è occupata da una delle favorite per il titolo, la ceca Eva Adamczykova, già vincitrice dell'oro olimpico a Sochi 2014. Alle spalle della fuoriclasse ceca occhio allo squadrone francese che piazza quattro atlete ai primi cinque posti: seconda Lea Casta, a mezzo secondo, poi terza, quarta e quinta rispettivamente Nirani-Pereira e Trespeuch.

© Oasport.it - Michela Moioli dà segnali positivi nello snowboardcross, avanzano tutte le azzurre

