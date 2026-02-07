Franzoni e Paris straordinari | medaglia d'argento e bronzo alle Olimpiadi show dell'Italia nello Sci
Giovanni Franzoni e Dominik Paris si sono distinti subito nella discesa libera maschile a Milano Cortina 2026. Entrambi hanno portato a casa medaglie: l’argento per Franzoni e il bronzo per Paris. È stato uno spettacolo per l’Italia, con gli atleti che hanno dominato la gara dall’inizio alla fine. La vittoria ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di sci, che hanno assistito a una prestazione di livello mondiale.
Giovanni Franzoni e Dominik Paris salgono subito sul podio nella discesa libera maschile di Sci Alpino alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per i due azzurri, rispettivamente, medaglia d'argento e bronzo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Oggi a Bormio si sono disputate le prove di discesa libera per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Le parole di Giovanni Franzoni e Dominik Paris dopo il podio nella discesa libera dello Stelvio a Milano-Cortina 2026 #SportMediaset facebook
