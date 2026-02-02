Da Michela Moioli a Maurizio Bormolini | l' Italia dello Snowboard alle Olimpiadi

L’Italia dello snowboard si prepara a scommettere sulle proprie stelle ai prossimi Giochi Olimpici. Michela Moioli, Maurizio Bormolini e altri atleti di spicco lavorano duramente per portare a casa medaglie, tra campioni in carica e veterani come Fischnaller. La neve e le piste sono pronte, ora tocca ai nostri rappresentanti dimostrare il loro valore in gara.

Tante speranze di medaglia per gli azzurri della tavola, tra i campioni in carica di Mondiali e Coppa del Mondo e l'eterno Fischnaller.

