Snowboardcross | da Cervinia inizia la stagione olimpica Michela Moioli punta all’oro in casa
La stagione olimpica di snowboardcross prende il via da Cervinia, con Michela Moioli pronta a puntare all’oro nel suo Paese. La Coppa del Mondo, composta da undici gare in sei tappe, promette emozioni e sfide importanti, anche in alcune nazioni che hanno deciso di non ospitare le prove a causa di questioni di sponsor e logistica.
Saranno undici gare, suddivise in sole sei tappe (alcuni Paesi, visto lo sponsor del massimo circuito internazionale, hanno deciso di non ospitare le prove), a comporre la Coppa del Mondo di snowboardcross. Comincia dall’Italia la stagione che porterà poi alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si parte nel weekend da Cervinia. La carta più importante in chiave azzurra da giocare nell’appuntamento a Cinque Cerchi è sicuramente quella di Michela Moioli. L’azzurra è tornata al top e l’ha dimostrato sul finale della passata stagione andandosi a prendere la medaglia che le mancava, l’oro Mondiale in Engadina. 🔗 Leggi su Oasport.it
