Benvenuti alla diretta delle finali di snowboardcross a Cervinia 2025. In questa tappa stagionale, Michela Moioli torna in gara nella competizione femminile, dopo aver ottenuto il quarto tempo nelle qualificazioni. Seguite con noi l’evento in tempo reale per tutti gli aggiornamenti e le emozioni di questa competizione sulle Alpi italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi italiane che si scaldando per una gara importantissima visto che, nella competizione femminile che partirà con i quarti di finale, a fare il suo debutto stagionale sarà Michela Moioli, passata con il quarto miglior tempo dopo le due gare di qualificazione. Oltre la snowboarder appena citata, a rappresentare l’ Italia nella tappa di Cervinia ci saranno Sofia Groblechner e Lisa Boirai Francesia, qualificate rispettivamente con il quindicesimo e il sedicesimo tempo, gli ultimi due possibili per passare alle fasi finali. Oasport.it

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: debutto stagionale per Michela Moioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ... oasport.it

Snowboardcross oggi in tv, Cervinia 2025: orario, programma, streaming - Andrà in onda oggi a Cervinia la giornata dedicata alla fase finale dello snowboardcross. oasport.it