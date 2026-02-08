Sofia Goggia torna sul podio olimpico e conquista il bronzo a Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana riesce a salire sul terzo gradino in una gara combattuta, alle sue spalle solo Breezy Johnson ed Emma Aicher. È la terza medaglia consecutiva per Goggia ai Giochi, un risultato che la conferma come protagonista assoluta dello sci alpino italiano.

Sofia Goggia scrive una pagina di storia a cinque cerchi conquistando il bronzo nella sua Olympia delle Tofane a Cortina dietro a Breezy Johnson ed Emma Aicher. È la terza medaglia olimpica consecutiva in discesa libera come nessun'altra donna in questo sport dopo l'argento di PyeongChang 2018 e l'oro di Pechino 2022 confermandosi leggenda assoluta dello sci alpino femminile mondiale

© Digital-news.it - Goggia Bronzo Storico a Milano Cortina 2026: Terza Medaglia Olimpica Consecutiva

Sofia Goggia sale sul podio e conquista il suo terzo oro consecutivo ai Giochi.

Sofia Goggia conquista il bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, chiudendo una carriera straordinaria.

