Matilde Siracusano critica il corteo No Ponte | A Messina in scena i soliti professionisti del no
La questione Ponte sullo Stretto continua a dividere. Da un lato il fronte dei contrari, che questo pomeriggio hanno dato vita ad un corteo per le vie di Messina culminato con l'arrivo in Piazza Duomo, e dall'altro i favorevoli. Tra questi figura Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
