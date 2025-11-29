Matilde Siracusano critica il corteo No Ponte | A Messina in scena i soliti professionisti del no

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione Ponte sullo Stretto continua a dividere. Da un lato il fronte dei contrari, che questo pomeriggio hanno dato vita ad un corteo per le vie di Messina culminato con l'arrivo in Piazza Duomo, e dall'altro i favorevoli. Tra questi figura Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Ponte sullo Stretto, Siracusano: “A Messina in scena i soliti professionisti del no” - “La manifestazione di oggi a Messina contro il Ponte sullo Stretto rappresenta l’ennesimo capitolo del copione messo in scena dai soliti professionisti del ’no’. msn.com scrive

La denuncia del sottosegretario Siracusano: "Ecco le offese sessiste che ricevo" - Decine di offese sessiste, leoni da tastiera in azione senza freni “forti” dell’anonimato. Lo riporta ilgiornale.it

Siracusano denuncia con un video gli insulti sessisti sui social - Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, la messinese Matilde Siracusano, con un video postato sulla sua pagina Instagram denuncia gli insulti sessisti e i commenti volgari e insultanti che ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Matilde Siracusano Critica Corteo