Messina | De Luca critica Siracusano e accusa Basile di doppi standard sulle dimissioni regionali

Cateno De Luca torna a criticare il sindaco di Messina, Federico Basile. Questa volta, l’ex primo cittadino non le manda a dire e punta il dito contro le scelte di Basile, accusandolo di mantenere doppi standard sulle dimissioni regionali. Il dibattito politico si infiamma e la polemica si sposta sui rapporti tra i due, con De Luca che non risparmia commenti duri. La questione resta aperta e apre un nuovo capitolo nella scena politica cittadina.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, e la sua amministrazione sono al centro di un acceso dibattito politico innescato da dichiarazioni di Cateno De Luca, ex sindaco della città. De Luca ha espresso pubblicamente un giudizio sulla capacità di Matilde Siracusano di rappresentare gli interessi dei messinesi, sostenendo che non è mai stata considerata all’altezza dai cittadini. La polemica si inserisce in un contesto più ampio di riflessioni sulle dimissioni di figure politiche e sulle diverse interpretazioni che ne vengono date a seconda del contesto regionale e delle convenienze politiche. La presa di posizione di De Luca, nella serata del 9 febbraio 2026, è netta e si concentra sulla percezione che i messinesi hanno avuto di Matilde Siracusano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Messina DeLuca

La campagna elettorale per il Comune di Messina si fa sempre più tesa.

Messina si trova di nuovo al centro delle polemiche dopo le dimissioni del sindaco Basile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Messina DeLuca

Argomenti discussi: Antonio De Luca contro Basile: Dimissioni irresponsabili, Messina usata come pedina elettorale; Il Pd: Una resa politica di Basile ostaggio di De Luca; Puccio pontifica ma dimentica le sue consulenze alla Regione; Conto alla rovescia per il congedo di Basile, De Luca contro gli sciacalli.

Messina, De Luca su Siracusano: mai stata scelta dai messinesi perché non ritenuta all’altezzaNon c’è alcuna volontà di fare caciara né di alimentare polemiche sterili. Ho semplicemente richiamato un dato politico oggettivo: Matilde Siracusano non è mai stata scelta dai messinesi come loro ra ... strettoweb.com

Messina, Siracusano su De Luca: basta con il suo metodo intimidatorio e da regime autoritarioLe dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, hanno provocato un dibattito intenso in città sia tra i vari partiti che tra la gente. Ormai da due mesi, l’argomento del futuro dell’amministraz ... strettoweb.com

Messina, Siracusano su De Luca: "basta con il suo metodo intimidatorio e da regime autoritario" facebook

A Salerno come a Messina. Con una differenza di scala e di mitologia personale, ma con la stessa regia di fondo: far dimettere il sindaco per restare in campo. Il grande De Luca e il piccolo De Luca, Vincenzo e Cateno, separati da qualche centinaio di chilom x.com