Serie A2 il Messina Futsal batte la Roma 3Z History e rafforza il primato

Il Messina Futsal ha iniziato il 2024 con una vittoria importante nella seconda giornata di ritorno della Serie A2. La squadra ha battuto in trasferta la Roma 3Z History con il punteggio di 6-2, consolidando così il primo posto in classifica del girone D. Questa affermazione testimonia la continuità e la determinazione del club in un campionato competitivo e avvincente.

Il Messina Futsal ha aperto con una vittoria esterna il suo nuovo anno sportivo. Nella 2^ giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5, la capolista del girone D si è imposta per 6 a 2 sul campo della Roma 3Z History, riscattando, così, la sconfitta rimediata all'andata.

