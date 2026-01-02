Solidarietà e cultura | al museo Griffo una visita guidata per Gaza

Il museo archeologico Pietro Griffo ospita domenica 4 gennaio alle 11 una visita guidata nell’ambito di “Guides for Gaza Sicilia”. L’iniziativa mira a sensibilizzare e sostenere le famiglie di Gaza attraverso un momento di cultura e solidarietà. Una possibilità per conoscere il patrimonio archeologico locale e contribuire, con un gesto semplice, a una causa umanitaria. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e fare la differenza.

Una visita culturale per trasformare la conoscenza in un gesto concreto di solidarietà. Domenica 4 gennaio alle 11, al museo archeologico Pietro Griffo, è in programma una visita guidata nell'ambito dell'iniziativa "Guides for Gaza Sicilia" promossa per sostenere alcune famiglie di Gaza.

