Chieti ricorda Padre Lorenzo a 3 anni dalla scomparsa | una preghiera e una messa di suffragio a Mater Domini
Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di padre Lorenzo Polidoro, venuto a mancare il 22 dicembre 2022, all'età di 90 anni. Nessuno ha dimenticato il frate francescano amato da tutti. Per questo, nel terzo anniversario della sua morte, è in programma una messa in suffragio, lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
