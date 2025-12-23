Sette persone su dieci non si fermano in città | cosa dice l' ultimo report sugli arrivi dalla rotta balcanica

Secondo l'ultimo report sugli arrivi dalla rotta balcanica, sette persone su dieci non si fermano in città, mentre circa il 40% prosegue il viaggio verso altri paesi dell’Unione europea. Questi dati evidenziano le dinamiche di mobilità e le scelte dei migranti lungo questa rotta, offrendo uno spunto di riflessione sulle sfide e le opportunità legate ai flussi migratori recenti.

Circa quattro persone su dieci provenienti dalla rotta balcanica non ha nessuna intenzione di fermarsi in città, bensì di proseguire il viaggio verso altri paesi dell'Unione europea. A dirlo è il consueto report a cura dell'International Rescue Committee che nella serata di oggi 23 dicembre ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

