La Nato a guida americana non sembra più essere un alleato sicuro per l’Europa. Con l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo, molti si chiedono se valga ancora la pena affidarsi all’Alleanza. La questione diventa ancora più urgente dopo l’articolo 5, invocato di recente dal presidente americano George W. Bush, che ha alzato i livelli di tensione. Ora l’Europa deve decidere se continuare a contare sulla Nato o prendere in mano il proprio destino.

La Nato a guida americana ci difende o ci mette in pericolo? Che cosa aspettano gli europei a rivedere i rapporti con la Nato? A causa dell’articolo 5 della Nato invocato dal presidente americano George W. Bush i nostri soldati sono (malauguratamente) andati in guerra in Afghanistan per combattere contro il terrorismo. Tuttavia oggi l’Afghanistan è in mano ai talebani e l’attuale presidente americano Donald Trump ha addirittura deriso e insultato le truppe europee che valorosamente si sono battute nella guerra voluta dagli Stati Uniti: i morti italiani sono stati 52 e 700 i feriti. Tutto questo per soccorrere gli americani in una guerra inutile – perché il terrorismo certamente non si sconfigge con la guerra – che è stata persa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Nato non difende più l’Europa, finita l’alleanza con gli Usa: è ora di cominciare a emanciparsi

Durante un intervento al Parlamento europeo, Rutte ha sottolineato l'importanza degli Stati Uniti per la NATO, evidenziando che senza l'apporto americano l'Alleanza non potrebbe sostenersi.

L’intervento delle forze statunitensi nel nord-est della Siria ha suscitato diverse reazioni in Europa, con alcuni paesi che mantengono un atteggiamento di neutralità, altri che mostrano appoggio e altri ancora che si astengono dall’intervenire.

