Nato e Gran Bretagna temono una guerra imminente con la Russia, con l’Alleanza che investe dieci volte di più di Mosca in armamenti. Mentre Washington, Mosca e Kiev esprimono ottimismo sui colloqui di pace in Ucraina, in Europa si intensificano i discorsi sulla possibilità di un conflitto armato. La tensione resta alta, alimentata da una corsa agli armamenti che rischia di esasperare ulteriormente la crisi.

© Ilfattoquotidiano.it - Nato e Gran Bretagna parlano di guerra imminente con la Russia. L’Alleanza spende in armi 10 volte più di Mosca (e l’Ue più del doppio)

Mentre Washington, Mosca e Kiev manifestano soddisfazione per gli ultimi colloqui di pace sull’ Ucraina, in Europa si continua a parlare di guerra. Non di quella che da quasi quattro anni sta martoriando la popolazione civile ucraina, ma quella che verrà. Almeno secondo loro. L’11 dicembre è stato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a dichiarare che “noi siamo il prossimo obiettivo della Russia e siamo già in pericolo “. L’ex primo ministro olandese si è contraddistinto, da quando è salito alla guida dell’Alleanza, per le dichiarazioni roboanti e, in alcuni casi, allarmiste. “ La pace è finita “, ha poi ribadito Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

