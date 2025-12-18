Nato e Gran Bretagna parlano di guerra imminente con la Russia L’Alleanza spende in armi 10 volte più di Mosca e l’Ue più del doppio
Nato e Gran Bretagna temono una guerra imminente con la Russia, con l’Alleanza che investe dieci volte di più di Mosca in armamenti. Mentre Washington, Mosca e Kiev esprimono ottimismo sui colloqui di pace in Ucraina, in Europa si intensificano i discorsi sulla possibilità di un conflitto armato. La tensione resta alta, alimentata da una corsa agli armamenti che rischia di esasperare ulteriormente la crisi.
Mentre Washington, Mosca e Kiev manifestano soddisfazione per gli ultimi colloqui di pace sull’ Ucraina, in Europa si continua a parlare di guerra. Non di quella che da quasi quattro anni sta martoriando la popolazione civile ucraina, ma quella che verrà. Almeno secondo loro. L’11 dicembre è stato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a dichiarare che “noi siamo il prossimo obiettivo della Russia e siamo già in pericolo “. L’ex primo ministro olandese si è contraddistinto, da quando è salito alla guida dell’Alleanza, per le dichiarazioni roboanti e, in alcuni casi, allarmiste. “ La pace è finita “, ha poi ribadito Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Nato spinge per guerra a “nemico inesistente” russo, Ammiraglio Dragone: “Alleanza valuta attacco preventivo a Russia in risposta a ‘minacce ibride’”
Leggi anche: Guerra Nato-Russia, l'Alleanza attaccherà davvero Mosca? Ecco quando può scattare l'allarme: dai blitz cyber ai sabotaggi
Gran Bretagna, l'allarme sulla minaccia russa: «Dobbiamo essere pronti a mandare nostri figli in guerra» - Le famiglie britanniche devono essere pronte a mandare i loro figli e le loro figlie in guerra contro la Russia. msn.com
F35A con testate nucleari a bordo, la svolta della Gran Bretagna contro le minacce di guerra: ripristinato il deterrente atomico aereo della Nato - Il Regno Unito ripristinerà il deterrente nucleare aereo all'interno della Nato, integrando l'attuale deterrente basato su sottomarini, con l'acquisto di 12 jet F- ilmessaggero.it
La Gran Bretagna compra F-35A in grado di lanciare armi nucleari. “Una nuova era per la Royal Air Force” - Al servizio di “sua maestà”, ovvero della Gran Bretagna che ha deciso di reintrodurre nel suo arsenale aerei da ... quotidiano.net
Una storia che sicuramente NON Sapevi curiosità shorts hitler adolfhitler secondaguerramondiale
Lo sapevi che uno dei più grandi club calcistici italiani è nato esattamente oggi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.