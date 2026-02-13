Merz | l’ordine del dopoguerra non esiste più l’Alleanza atlantica non è più scontata

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che l’ordine del dopoguerra è finito e che l’Alleanza atlantica non può più essere data per scontata. Durante la conferenza di sicurezza di Monaco, ha sottolineato come le alleanze tradizionali siano messe alla prova e come siano necessari nuovi accordi per affrontare le sfide attuali. Merz ha anche evidenziato che le tensioni tra le grandi potenze stanno crescendo, rendendo più difficile mantenere stabile il quadro internazionale.

Roma, 13 febbraio 2026 - "We need to talk", "Dobbiamo parlare, è più urgente che mai". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz aprendo la conferenza di sicurezza di Monaco. "Da diversi anni anche qui in sala un umore segnato da tensioni e conflitti in aumento nel mondo". Merz ha citato anche il motto della conferenza: "Under destruction", a proposito dell'ordine di sicurezza mondiale del dopoguerra. "Temo che dobbiamo dirlo in termini ancora più chiari: quest'ordine, per quanto imperfetto fosse anche nei suoi momenti migliori, non esiste più". La Germania renderà il prima possibile la Bundeswehr "l'esercito convenzionale più potente d'Europa".