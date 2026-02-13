Merz | Aperta una frattura tra l' Ue e gli Usa Ricostruiamo insieme la fiducia transatlantica

Il presidente Merz ha annunciato che si è creata una rottura tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, a causa delle divergenze nelle politiche culturali e nelle prospettive strategiche. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui le tensioni tra le due entità sono aumentate, soprattutto dopo alcune decisioni politiche recenti. Merz invita a lavorare insieme per ricostruire la fiducia tra le due parti e superare le differenze che si sono approfondite negli ultimi mesi.

Da un lato scuote l'Ue, sottolineando come si sia «aperta una frattura tra Europa e Stati Uniti» soprattutto perché «la lotta culturale del movimento Maga non e la nostra». Dall'altro, proprio in virtù di questo «divario» in seno all'Occidente diventa «necessario costruire un nuovo partenariato transatlantico», ricostruendo «insieme la fiducia transatlantica» Pensiero e parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz che nel discorso inaugurale della Conferenza per la Sicurezza a Monaco ha voluto iniziare da «una scomoda verità: tra l'Europa e gli Usa si è aperto un divario, l'ordine del dopoguerra non esiste più». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

