Zelensky a Berlino con Witkoff e Merz | l’Ucraina rinuncia alla Nato E l’Ue litiga sugli asset russi

Durante una visita a Berlino, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l’Ucraina è disposta a rinunciare all’ingresso nella Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Stati Uniti e partner europei. Nel frattempo, l’Unione Europea si confronta sulle questioni relative agli asset russi, alimentando tensioni e discussioni sugli accordi futuri.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta a rinunciare all'ambizione di entrare nella Nato, purché "ottenga solide garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti e dai partner europei per prevenire future aggressioni russe". La dichiarazione arriva al termine di intensi colloqui durati oltre cinque ore domenica con gli emissari del presidente Usa Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Zelensky è nella capitale tedesca. Zelensky ha sorpreso gli osservatori annunciando il suo arrivo anticipato in Germania. "Sono già in Germania", ha scritto domenica su X il presidente ucraino, come riportato dalla Berliner Zeitung.

