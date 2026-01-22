f1 mercedes svela la livrea ed i colori della w17 spunta un nuovo sponsor

Mercedes ha presentato la nuova livrea della W17, con l’aggiunta di un nuovo sponsor. Mentre si avvicinano i test invernali di Barcellona dal 26 al 30 gennaio, l’attenzione si concentra sui cambiamenti tecnici e visivi della squadra. Questi eventi segnano l’avvio di una stagione che anticipa il Gran Premio d’apertura del Mondiale 2026, previsto a Melbourne a metà marzo.

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei primi test invernali di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio, che segneranno l’inizio di una nuova era per la Formula Uno in attesa del Gran Premio d’apertura del Mondiale 2026 previsto a Melbourne nel weekend del 6-8 marzo. Quest’oggi la Mercedes ha svelato nel frattempo la livrea ufficiale della W17, anche se bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere le reali forme della monoposto in occasione dei collaudi al Montmelò. L’evento odierno, andato in scena stamattina via web, ha presentato ufficialmente il team che prenderà parte al prossimo campionato di F1 evidenziando inoltre la nuova partnership con Microsoft. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Mercedes annuncia data e modalità di presentazione della nuova W17Mercedes ha annunciato la data e le modalità di presentazione della nuova W17, in vista del prossimo campionato di Formula 1.

L'azzardo Ferrari sul nuovo motore F1 per rispondere al trucco della Mercedes: scelta estrema a MaranelloFerrari si prepara a sviluppare un nuovo motore F1 per il 2026, con l'obiettivo di rispondere alle innovazioni di Mercedes.

