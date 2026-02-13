Mercedes in testa nei test Bahrain Ferrari a soli due decimi

Mercedes ha dominato la prima giornata di test pre-stagionali a Sakhir, con il pilota George Russell che ha segnato il giro più veloce. La scuderia tedesca ha sfruttato al meglio le nuove modifiche aerodinamiche introdotte per il 2026, che sembrano aver migliorato notevolmente le prestazioni. Ferrari si mantiene a breve distanza, con la vettura di Charles Leclerc che si ferma a soli due decimi dal miglior tempo. La sessione mattutina di quattro ore si è svolta sotto un cielo nuvoloso, con alcune leggere variazioni di temperatura che hanno influenzato le gomme.

Il terzo giorno della prima tornata di test pre-stagionali 2026 della Formula 1 è partito con una sessione mattutina di quattro ore sul circuito di Sakhir, Bahrain. In vetta alla classifica è balzata la Mercedes guidata da George Russell, capace di stampare il miglior tempo della giornata, infrangendo per prima la soglia dell'1'34". Le condizioni dell'asfalto erano attorno ai 36 gradi, e la pista appariva ancora relativamente sporca nelle fasi iniziali, fornendo un contesto di sviluppo che potrebbe non riflettere completamente i valori reali della settimana successiva. Il tempo di riferimento è stato stabilito da Russell, con 1:33.