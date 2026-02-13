Rinnovo imminente per Dimarco | l' Inter lo protegge sirene del mercato

Federico Dimarco sta per firmare un nuovo contratto con l’Inter, che vuole garantirsi le sue prestazioni anche in futuro. La società nerazzurra ha deciso di intervenire prima che altri club possano mettere gli occhi sul difensore, ormai protagonista nella rosa. Con questa mossa, l’Inter rafforza il suo reparto difensivo e cerca di blindare un elemento chiave per la stagione.

Nel contesto della stagione nerazzurra, l’Inter procede per consolidare la collocazione di Federico Dimarco all’interno della squadra. Considerato un punto di riferimento tecnico e morale, il suo rinnovo è una priorità strategica, nonostante l’interesse di club esteri. L’obiettivo è assicurare continuità e stabilità al progetto, valorizzando una pedina cresciuta nel vivaio e oggi centrale nello sviluppo tattico della squadra. La durata dell’accordo è stata definita, con la volontà di prolungare l’impegno fino al 2030; restano da definire i dettagli economici. L’ingaggio potrebbe attestarsi su livelli di 5,5 milioni di euro annui, cifra che riflette la crescita del giocatore e il peso all’interno del progetto tecnico.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su rinnovo imminente

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, si segnalano interessi dalla Premier League per Federico Dimarco.

Luca Dimarco ha incontrato ieri i dirigenti dell’Inter per il rinnovo del contratto, deciso a rimanere nerazzurro nonostante le offerte provenienti da club europei come il Borussia Dortmund.

Ultime notizie su rinnovo imminente

Argomenti discussi: Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter e altre 3 storie sui Nerazzurri che potresti esserti perso; Saelemaekers esami ok, Bartesaghi tutto bene: solo crampi e cena in Nazionale; Inter in vena di rinnovi, da Chivu a Sommer: ecco la lista dei nomi; Rinnovo Sommer l’Inter ci pensa | è la scelta giusta in vista della prossima stagione?.

Inter, il futuro per Dimarco è stato già decisoIl futuro di Dimarco all'Inter è stato già deciso: ecco cosa accadrà tra la società e il giocatore nerazzurro. newsmondo.it

Inter, Dimarco per sempre: per numeri accanto a Yamal e Olise. I dettagli del rinnovoLa stagione che sta vivendo Dimarco è sicuramente esaltante. Il laterale mancino è uno dei fattori decisivi dell'Inter di Chivu ... msn.com

Romano svela: “Il rinnovo di Vergara non è imminente: ecco cosa succede” I dettagli nel link del primo commento - facebook.com facebook

Tra i dolori e le diffide guida Mancio Con #Ndicka diffidato e #Hermoso verso il forfait la certezza è #Mancini. E il suo rinnovo è ormai imminente @Andrea_DiCarlo #ASRoma x.com