Luca Dimarco ha incontrato ieri i dirigenti dell’Inter per il rinnovo del contratto, deciso a rimanere nerazzurro nonostante le offerte provenienti da club europei come il Borussia Dortmund.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri pronti a blindare Dimarco. Nonostante la concorrenza europea, il giocatore vuole il nerazzurro e sogna la fascia. L’ Inter ha intenzione di tenere stretto a sé uno dei suoi pilastri della stagione: Federico Dimarco. Nonostante le voci di interesse provenienti dalla Premier League, tra cui un interesse passato dell’ Arsenal e l’attuale attenzione del Manchester United, la dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di lasciar partire il proprio esterno sinistro. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, Dimarco è finito nel mirino di top club inglesi, con il Manchester United che domani, nella sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, avrà un’occasione in più per visionarlo dal vivo a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri pronti a blindare Dimarco! Nonostante le sirene dall’estero, il rinnovo si avvicina

L’Inter lavora senza sosta sul calciomercato.

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, si segnalano interessi dalla Premier League per Federico Dimarco.

Calciomercato Inter, Marotta cambia idea Sì alla cessione

