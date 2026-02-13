Mercato industria difesa | l’Europa a più velocità fa sintesi tra Draghi Macron Merz e Meloni

Luca Ricci, economista italiano, ha evidenziato come il vertice di Bruxelles del 12 febbraio abbia messo in luce le tensioni tra le diverse anime dell’Unione Europea, con la discussione sull’Europa a più velocità che ha evidenziato divisioni tra i paesi membri, soprattutto tra le grandi potenze come Francia e Germania da un lato e l’Italia e l’Europa centrale dall’altro.

L' Unione Europea batte un colpo. Il vertice di Bruxelles del 12 febbraio, complesso nonostante la natura informale, del Consiglio Europeo e la precedente riunione al castello fiammingo di Alden Biesen sulla competitività hanno provato a fare sintesi delle geometrie variabili del concetto di Europa che dividono le varie potenze del blocco. Si è provato a fare sintesi tra la visione francese di Emmanuel Macron, sostenuto dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sulla necessità di un piano "Made in Eu" per gli appalti strategici, tra la spinta di Giorgia Meloni e Friederich Merz, fautori di una rinnovata sintonia italo-tedesca, per de-burocratizzazione e re-industrializzazione e sulle pressioni esercitate sulla Commissione Europea dal rapporto sulla competitività di Mario Draghi di fine 2024 che, unitamente a quello di Enrico Letta sul mercato interno, dovrebbero fornire una bussola strategica all'esecutivo Ue di Ursula von der Leyen.