Il Presidente Sergio Mattarella ha fatto visita agli atleti italiani al Villaggio Olimpico di Milano Cortina. In attesa del via ufficiale dei Giochi, ha scherzato sulla sua mancata carriera sportiva, dicendo di essere “leggermente fuori età” per le Olimpiadi, ma anche di non essere mai stato abbastanza forte da essere scelto come atleta. Gli sportivi gli hanno regalato una giacca con il nome personalizzato, e lui ha risposto con un sorriso, dimostrando di apprezzare il momento e di voler mettere da parte i formalismi.

Il Presidente ha visitato gli atleti italiani al Villaggio Olimpico. E, in attesa del via ufficiale dei Giochi, scherza sulla sua mancata carriera sportiva

Gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Cortina soggiorneranno negli hotel della zona invece di alloggiare nel villaggio olimpico di Fiames.

