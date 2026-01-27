Lista civica ' Milano Libera' candidato Sindaco Lisa al GdI | Sicurezza della città fondamentale Ue deve essere alleata a Russia no a sterminio a Gaza
Milano Libera è una lista civica guidata da Massimiliano Lisa, candidato sindaco per il 2027. La campagna si concentra su sicurezza, urbanistica e spazi verdi, offrendo un contributo al dibattito cittadino. In un’intervista al Giornale d’Italia, Lisa ha sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza e di mantenere un atteggiamento equilibrato nelle relazioni internazionali.
Massimiliano Lisa, candidato sindaco di Milano 2027, ha presento la sua lista civica Milano Libera in un'intervista al Giornale d'Italia: sicurezza, urbanistica e aree verdi al centro del racconto. Riflessioni anche su Russia, libertà vaccinale e genocidio a Gaza Massimiliano "Max" Lisa - can. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Milano Libera
Cividate al Piano, Nicola Moioli candidato sindaco: nasce una lista civica per un nuovo progetto di paese
A Cividate al Piano nasce una nuova lista civica con Nicola Moioli, candidato sindaco.
Monteforte Irpino, arresti nel clan: la lista civica esclude il candidato coinvolto
Ultime notizie su Milano Libera
Argomenti discussi: Taxi, via libera per un presidio della polizia locale a Termini per combattere l'abusivismo; Modifica dello Statuto regionale, primo via libera in Consiglio regionale; Taxi, via libera per un presidio della polizia locale a Termini per combattere l'abusivismo; Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino.
La foto del giorno (Dove siamo) fotocuriosamando_ Autonoma, originale e libera: la Milano che amiamo è ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.