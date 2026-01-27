Lista civica ' Milano Libera' candidato Sindaco Lisa al GdI | Sicurezza della città fondamentale Ue deve essere alleata a Russia no a sterminio a Gaza

Milano Libera è una lista civica guidata da Massimiliano Lisa, candidato sindaco per il 2027. La campagna si concentra su sicurezza, urbanistica e spazi verdi, offrendo un contributo al dibattito cittadino. In un’intervista al Giornale d’Italia, Lisa ha sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza e di mantenere un atteggiamento equilibrato nelle relazioni internazionali.

Massimiliano Lisa, candidato sindaco di Milano 2027, ha presento la sua lista civica Milano Libera in un'intervista al Giornale d'Italia: sicurezza, urbanistica e aree verdi al centro del racconto. Riflessioni anche su Russia, libertà vaccinale e genocidio a Gaza

