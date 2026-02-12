La Premier Meloni fa appello al Parlamento affinché approvi al più presto il disegno di legge sui migranti. In una dichiarazione, chiede alle forze politiche di dimostrare coerenza e di collaborare per rafforzare la sicurezza. Meloni sottolinea che ora sta a loro dimostrare se le parole di solidarietà si traducono in fatti concreti.

Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Ci appelliamo ora al Parlamento perché approvi velocemente queste norme e vediamo quante delle forze politiche che vengono in tv a dire che il Governo non fa abbastanza per la sicurezza saranno disposte anche a darci una mano per garantire quella sicurezza. Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo solo che tutti facciano la loro parte senza creare ostacoli fantasiosi e dal chiaro sapore ideologico”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato sui social, in merito al ddl immigrazione, approvato in Cdm. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti: Meloni, Parlamento approvi velocemente il ddl

