Turismo Bucci rivendica i dati delle celle telefoniche | Ora vanno bene anche a chi mi criticava

Il governatore Marco Bucci si difende dopo le critiche e rivendica i dati sulle celle telefoniche raccolti dalla Regione. Durante una conferenza stampa, Bucci ha spiegato che quei numeri sono ormai affidabili e che si basano su tecnologie ormai consolidate. La sua replica arriva in risposta alle polemiche scatenate dall’indagine sui flussi turistici natalizi, commissionata dal Comune di Genova. Bucci ha affermato che gli strumenti usati sono validi e che i dati sono stati condivisi con le autorità competenti.

Il presidente della Regione Marco Bucci torna a rivendicare la validità dei dati ricavati dalle celle telefoniche e lo fa commentando l'indagine sui flussi turistici natalizi commissionata dal Comune di Genova. "Sono molto contento che sui giornali siano apparsi articoli che parlano dei risultati del periodo natalizio – ha dichiarato –. C'è molta dovizia di particolari sul modo in cui i numeri sono stati ottenuti, ovvero registrando la presenza di telefonini grazie a cui si è visto chiaro e tondo quanti sono i turisti, dove sono, come si comportano, se passano la notte o no.

