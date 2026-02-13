Il primo ministro Giorgia Meloni ha annunciato che il Piano Mattei sta cambiando il modo di operare in Africa, a causa della sua implementazione capillare. Durante una conferenza a Addis Adeba, Meloni ha spiegato che il piano è stato integrato nei sistemi istituzionali italiani e si è sviluppato fino a diventare una strategia riconosciuta a livello globale, superando i confini nazionali. Un esempio concreto è il rafforzamento delle partnership con diversi paesi africani, che ora vedono l’Italia come un attore chiave nello sviluppo regionale.

(Agenzia Vista) Addis Adeba, 13 febbraio 2026 "Abbiamo dato forma al Piano Mattei per l'Africa, lo abbiamo radicato nei nostri sistemi istituzionali, lo abbiamo fatto crescere così tanto che oggi viene riconosciuto non più come un'iniziativa italiana, ma come una strategia di respiro internazionale. E questo è stato possibile grazie alle sinergie strutturate che abbiamo costruito insieme alle principali agenzie delle Nazioni Unite, all'Ue, all'Unione Africana, al G7, ai tantissimi partner che condividono la nostra visione, dall'Europa al Golfo, passando per l'Africa orientale. Così facendo abbiamo la presunzione di credere che stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all'Africa e conseguentemente di agire in Africa" così la premier Meloni intervenendo al secondo Vertice Italia Africa ad Addis Adeba. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Meloni: Il Piano Mattei sta rivoluzionando il modo di agire in Africa

