Da intenzioni a progetti I due anni del Piano Mattei celebrati da Meloni

Giorgia Meloni ha annunciato i due anni del Piano Mattei durante il Vertice Italia-Africa in Etiopia, attribuendo il successo all’approccio diretto avviato con questa iniziativa. La premier ha spiegato che il metodo adottato ha già prodotto risultati concreti, grazie a una strategia chiara e mirata. Meloni ha inoltre sottolineato che il progetto ha aperto nuove opportunità per l’Italia nel panorama internazionale, attirando l’interesse di Stati Uniti, Unione Europea e organizzazioni come la Banca africana di sviluppo e la Banca Mondiale.

Sono due gli elementi messi a fuoco dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del suo intervento al secondo Vertice Italia-Africa in Etiopia: il metodo che è stato inaugurato tramite il Piano Mattei e l'obiettivo complessivo da inseguire, che sta permettendo all'iniziativa italiana di avere un ampio respiro internazionale, come dimostrano le attenzioni di Usa, Ue, Bei, Wordl Bank e Unione Africana. Ovvero due architravi, allo stesso tempo valoriali e pragmatici, che hanno permesso l'uso di concetti come rivoluzione e strategia. Lo si estrapola dal suo discorso. In primis, nessuna celebrazione fine a se stessa ma l'occasione per dialogare in Africa e con l'Africa sul cammino compiuto in due anni, e quindi "ragionare insieme su cosa possiamo ancora fare per rendere il piano Mattei più efficace, più concreto, più aderente alle esigenze dei territori".