Medio Oriente Netanyahu prende posizione su Iran Gaza allo stremo

Da tv2000.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha indirizzato un messaggio forte sull'Iran, accusandolo di alimentare le tensioni nella regione. La crisi a Gaza peggiora di giorno in giorno, con le strade che si riempiono di rifugiati in fuga dai combattimenti. A Gerusalemme, i soldati rafforzano le posizioni, mentre i civili cercano di mettersi in salvo. La tensione tra Israele e Iran si fa più evidente, con il timore di un'escalation militare.

Nei territori palestinesi la situazione resta incandescente. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

In Medio Oriente si intensifica la tensione tra Israele e Iran, con preoccupazioni crescenti per l'espansione del programma missilistico e la ricostruzione dei siti nucleari da parte di Teheran.

Donald Trump ha sorpreso Netanyahu con una posizione ambigua sull’Iran.

