Centro sportivo Al Bione Carlo Piazza | Scelte opache e progetto lontano dai bisogni dello sport lecchese

L’amministrazione comunale di Lecco sta portando avanti decisioni sul futuro del centro sportivo Al Bione senza coinvolgere davvero i cittadini e le società sportive. Carlo Piazza critica le scelte fatte finora, che definisce opache, e sottolinea come il progetto sembri lontano dai reali bisogni dello sport locale. La questione divide gli addetti ai lavori e alimenta le tensioni tra chi gestisce il centro e l’amministrazione.

"Sul futuro del centro sportivo Al Bione l'amministrazione comunale sta procedendo con scelte opache, senza un confronto reale con la città e ignorando i bisogni concreti delle società sportive". È l'accusa di Carlo Piazza, candidato sindaco per la città di Lecco, che critica duramente il

