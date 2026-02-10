Rampulla | Inter e Milan si divideranno i primi due posti Ma occhio al Napoli

Michelangelo Rampulla dice che Inter e Milan sono le favorite per i primi due posti in classifica. Tuttavia, mette in guardia sul Napoli, che potrebbe complicare la corsa al titolo. L’ex portiere della Juventus spiega che la lotta si giocherà tra le grandi, ma attenzione anche alla squadra partenopea.

Con i bianconeri ha festeggiato ben 12 trofei, tra cui 4 Scudetti, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. Nelle ultime ore, Rampulla ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'TMW Radio' e, in merito al 3-2 con cui il Napoli ha espugnato il campo del Genoa, ha detto: "Può fare una striscia di risultati come l'Inter, ma non credo che i nerazzurri possano perderne altrettanti. lo però non la tiro ancora fuori la squadra dalla lotta Scudetto". Quindi, sulla corsa al titolo, che vede Inter e Milan per il momento davanti a tutte, Rampulla ha dichiarato: "Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rampulla, ospite a Tmw Radio, ha condiviso il suo pronostico sulla partita tra Inter e Parma, prevedendo una vittoria dell’Inter.

