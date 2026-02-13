Maxi richiamo Conad | ritirate focaccine Profumo di Forno per rischio corpi estranei

Conad ha deciso di ritirare alcune confezioni di focaccine “Profumo di Forno” dopo aver trovato possibili corpi estranei all’interno del prodotto. La catena di supermercati ha avvisato i clienti di controllare le confezioni acquistate e di non consumarle. Il richiamo riguarda le scorte vendute negli ultimi giorni, che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori.

Richiamo precauzionale per alcune focaccine farcite a marchio Conad, a causa di un possibile rischio fisico legato alla presenza di corpi estranei nel prodotto. Gli avvisi di sicurezza sono stati pubblicati sul portale del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari. I prodotti coinvolti appartengono alla linea “Profumo di forno” e sono stati realizzati dalla ditta Fabian s.r.l. per conto di Salumifici GranTerre nello stabilimento di Torbole Casaglia, in provincia di Brescia. I prodotti interessati dal richiamo. Nel dettaglio, il ritiro riguarda: Focaccina con mortadella (75 g) – tutti i lotti con scadenza fino all’11032026 – EAN 8003170104488. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maxi richiamo Conad: ritirate focaccine “Profumo di Forno” per rischio corpi estranei Approfondimenti su conad richiamo Richiamo di focaccine dai supermercati Conad, possibile presenza di corpi estranei in tutti i lotti Conad ha avviato un richiamo su tutte le focaccine farcite con affettati e formaggi, a causa del rischio di trovare corpi estranei. Conad richiama focaccine farcite per presenza di corpi estranei: i lotti interessati Conad ha avviato un richiamo di focaccine farcite dopo aver scoperto la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Ultime notizie su conad richiamo Argomenti discussi: Richiamo di latte in polvere Aptamil e Mellin coinvolge 76 lotti, il motivo è sempre la tossina cereulide; Latte in polvere Aptamil e Mellin: richiamate decine di lotti; Maxi richiamo delle auto BMW per rischio incendio, problemi al motorino di avviamento per 500mila veicoli. Conad richiama focaccine farcite per presenza di corpi estranei: i lotti interessatiMaxi richiamo di focaccine farcite Conad. A seguito di controlli il produttore ha segnalato la possibile presenza di corpi estranei nell'alimento: l'elenco ... fanpage.it Richiamo di focaccine dai supermercati Conad, possibile presenza di corpi estranei in tutti i lottiRichiamo dai supermercati Conad di tutti i lotti contenenti focaccine farcite con affettati e formaggi per possibile presenza di corpi estranei ... virgilio.it Richiamo prodotto Flying Tiger Copenhagen annuncia il richiamo del seguente prodotto: BICCHIERE IN VETRO 220ML CON FIORI SINGOLI, COLORI ASSORTITI Problema: Il prodotto non è conforme alla normativa UE sui materiali a contatto con gli alimenti. - facebook.com facebook