Max Langenhan snobba il cancelliere tedesco | dopo l’oro olimpico Merz lo aveva chiamato con un numero sconosciuto

Max Langenhan non ha risposto alle chiamate del cancelliere tedesco dopo aver vinto due medaglie d’oro e aver portato la Germania al vertice nello slittino maschile. Merz gli aveva provato a contattarlo con un numero sconosciuto, ma Langenhan ha preferito non rispondere. La vittoria alle Olimpiadi ha portato il giovane atleta a diventare il protagonista della scena sportiva, lasciando il cancelliere senza un suo commento ufficiale.

Due medaglie d’oro, la consacrazione olimpica e il dominio incontrastato della Germania nello slittino maschile. E poi una chiamata persa. Non una qualunque, ma quella del cancelliere tedesco. Se Max Langenhan voleva dimostrare di essere umano oltre che campione, ci è riuscito perfettamente. Il 25enne della Turingia ha confermato a Milano-Cortina 2026 di essere il punto di riferimento assoluto della disciplina. Bicampione del mondo in carica, ha conquistato l’oro nella gara individuale succedendo a Johannes Ludwig nell’albo d’oro olimpico. Non solo, ha messo la firma anche sul successo della Germania nella prova a squadre, davanti all’Austria e all’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Max Langenhan “snobba” il cancelliere tedesco: dopo l’oro olimpico Merz lo aveva chiamato con un numero sconosciuto Approfondimenti su max langenhan Il cancelliere tedesco Merz in visita in India Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è in visita in India, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali tra le due nazioni. Italia-Germania, Meloni accoglie il cancelliere tedesco Merz Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Villa Pamphili, Roma. Conclusione spettacolare del weekend ieri con Max Langenhan che ha vinto la prima medaglia d'oro per @TeamD nella gara di slittino. Stasera, emozioni da brivido nel salto con gli sci, con l’oro sul trampolino „piccolo“ per Philipp Raimund. Congratulazioni! x.com Quattro anni dopo Dominik Fischnaller è di nuovo medaglia di bronzo nello slittino singolo. L'azzurro chiude dietri al tedesco Max Langenhan (oro, prima medaglia olimpica per lui) e all'austriaco Jonas Mueller (argento) - facebook.com facebook