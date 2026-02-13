Max Langenhan snobba il cancelliere tedesco | dopo l’oro olimpico Merz lo aveva chiamato con un numero sconosciuto

Max Langenhan non ha risposto alle chiamate del cancelliere tedesco dopo aver vinto due medaglie d’oro e aver portato la Germania al vertice nello slittino maschile. Merz gli aveva provato a contattarlo con un numero sconosciuto, ma Langenhan ha preferito non rispondere. La vittoria alle Olimpiadi ha portato il giovane atleta a diventare il protagonista della scena sportiva, lasciando il cancelliere senza un suo commento ufficiale.

Due medaglie d'oro, la consacrazione olimpica e il dominio incontrastato della Germania nello slittino maschile. E poi una chiamata persa. Non una qualunque, ma quella del cancelliere tedesco. Se Max Langenhan voleva dimostrare di essere umano oltre che campione, ci è riuscito perfettamente. Il 25enne della Turingia ha confermato a Milano-Cortina 2026 di essere il punto di riferimento assoluto della disciplina. Bicampione del mondo in carica, ha conquistato l'oro nella gara individuale succedendo a Johannes Ludwig nell'albo d'oro olimpico. Non solo, ha messo la firma anche sul successo della Germania nella prova a squadre, davanti all'Austria e all'Italia.

