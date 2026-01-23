italia germania meloni accoglie il cancelliere tedesco merz

Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Villa Pamphili, Roma. L'incontro ha previsto una cerimonia di benvenuto seguita da una discussione tra i due leader, che hanno affrontato temi di interesse bilaterale e europeo. L’evento rappresenta un momento di dialogo istituzionale volto a rafforzare i rapporti tra Italia e Germania.

La premier Giorgia Meloni ha accolto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Villa Pamphili, a Roma. I leader hanno partecipato a una cerimonia di benvenuto prima di sedersi al tavolo delle trattative. I due hanno sottoscritto un accordo sulla cooperazione in materia di sicurezza, difesa e resilienza. Nel documento, suddiviso in 34 punti, si legge che Italia e Germania, in quanto membri fondatori dell’Unione europea e Alleati della Nato, “condividono una responsabilità comune per libertà, pace e sicurezza in Europa”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Merz ATTACCA l’Italia Meloni RISPONDE in TEDESCO

