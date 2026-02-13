Max Angioni arriva sul palco del Palatour di Bari-Bitritto con Anche Meno – Round finale

Max Angioni ha scelto il Palatour di Bari-Bitritto per portare in scena il suo spettacolo “Anche Meno – Round finale” il 27 febbraio, a causa del successo ottenuto durante la stagione. Dopo aver riempito teatri in tutta Europa, tra cui Lugano, Zurigo e Barcellona, l’artista si prepara a concludere il tour con due date finali. La sua comicità ha conquistato il pubblico di diverse città, spingendolo a tornare sui palcoscenici italiani con questa nuova performace.

Prodotto da Paolo Ruffini per VERA Produzione, lo spettacolo sarà in tour nei principali teatri italiani, tra cui il Teatro Brancaccio di Roma, il Teatro Alfieri di Torino e il Teatro Geox di Padova. Max Angioni, non a caso detto “quello dei miracoli”, non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte. Verrebbe da dire: “Anche Meno”! Ed è appunto questo il titolo dello spettacolo in cui il comico non risparmia la sua proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano usando la comicità come un rito apotropaico, che prende in giro la sua stessa sfiga e che sovverte il punto di vista canonico delle cose con le logiche eccentriche e irresistibili della fantasia.🔗 Leggi su Baritoday.it

