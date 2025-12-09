Max Angioni arriva al Teatro Verdi con Anche meno - round finale

Dopo una stagione trionfale segnata da sold out e standing ovation in oltre 20 città d’Italia e d’Europa, tra cui Lugano, Zurigo, Barcellona, Berlino, Londra e Parigi, Max Angioni arriva sul palco del Teatro Verdi il 9 gennaio con “Anche MenoRound finale”, gli ultimi appuntamenti, previsti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

