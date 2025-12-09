Max Angioni arriva al Teatro Verdi con Anche meno - round finale
Dopo una stagione trionfale segnata da sold out e standing ovation in oltre 20 città d’Italia e d’Europa, tra cui Lugano, Zurigo, Barcellona, Berlino, Londra e Parigi, Max Angioni arriva sul palco del Teatro Verdi il 9 gennaio con “Anche Meno – Round finale”, gli ultimi appuntamenti, previsti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Francesca Fadda Sindaco di Maracalagonis. . Cari concittadini Arrivata l’OMOLOGAZIONE UFFICIALE Per il campo sportivo Massimiliano Angioni. Sono state realizzate le cuciture del campo in erba sintetica strappato diversi punti ed è stato realizzato il nuo - facebook.com Vai su Facebook
Max Angioni operaio per un giorno: su Italia 1 arriva Max Working – Lavori in corso - Nel suo viaggio da apprendista, Max Angioni sarà: Assistente tuttofare all’Adriano Panatta Racquet Club, del leggendario campione di tennis, Mercante d’arte nel celebre negozio milanese Robertaebasta, ... Si legge su leggo.it
L'impresa italiana tra occupazione senza crescita, welfare aziendale e smart working quotidiano.net
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it