Max Angioni torna sul palco con Anche Meno – Round finale | tutte le date del tour 2025 26

Max Angioni torna sul palco con Anche Meno – Round finale: dal 30 dicembre arriva nei teatri di tutta Italia l’atto conclusivo dello show che ha ottenuto un successo inarrestabile in Italia e in Europa nella scorsa stagione. Dopo una stagione trionfale segnata da sold out e standing ovation in oltre 20 città d’Italia e d’Europa, tra cui Lugano, Zurigo, Barcellona, Berlino, Londra e Parigi, Max Angioni torna sul palco con Anche Meno – Round finale, gli ultimi appuntamenti, previsti nella stagione 2026, che chiuderanno il percorso di uno spettacolo capace di consacrarlo come uno dei talenti più freschi e sorprendenti della nuova comicità italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

