Landini prima firma contratti poveri poi attacca il governo se li sistema
Polemiche per la norma (saltata) che toglieva alle aziende l’obbligo di pagare gli arretrati ai dipendenti che fanno ricorso per i salari troppo bassi. Ma quelle buste paga erano frutto di tanti accordi siglati dalla Cgil.. Infrastrutture, arrivano 20 miliardi. Il Cipess approva il fabbisogno per il prossimo anno. Intanto il Senato dà il via libera alla manovra. Giorgetti: «Abbiamo fatto interventi che sembravano impossibili».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Il compagno Landini urla contro il governo ma non firma i contratti: non tratta con “il nemico”. I lavoratori? Un dettaglio
Leggi anche: Landini propone una tassa sui ricchi, poi attacca il governo: "Il taglio all'Irpef è quasi una presa in giro"
FDI - FRATELLI D'ITALIA: «SCIOPERO. ALMICI (FDI): LANDINI NON VENGA A DARE LEZIONI SUI DIRITTI DOPO LA TRUFFA DI INCA-CGIL; Stipendi da fame? La Cgil inizi a risarcire tutti i lavoratori con i suoi contratti | .it.
La prima pagina del Giornale: l’imam che sfida l’Italia, gli affari di Landini, il piano dei violenti No Tav. Questo e molto altro su il Giornale in edicola raccontato da Roberto Bonizzi - facebook.com facebook
Feltri 'choc' a E' sempre Cartabianca: "Per la prima volta d'accordo con Landini" x.com
