Landini prima firma contratti poveri poi attacca il governo se li sistema

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemiche per la norma (saltata) che toglieva alle aziende l’obbligo di pagare gli arretrati ai dipendenti che fanno ricorso per i salari troppo bassi. Ma quelle buste paga erano frutto di tanti accordi siglati dalla Cgil.. Infrastrutture, arrivano 20 miliardi. Il Cipess approva il fabbisogno per il prossimo anno. Intanto il Senato dà il via libera alla manovra. Giorgetti: «Abbiamo fatto interventi che sembravano impossibili».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

landini prima firma contratti poveri poi attacca il governo se li sistema

© Laverita.info - Landini prima firma contratti poveri poi attacca il governo se li «sistema»

Leggi anche: Il compagno Landini urla contro il governo ma non firma i contratti: non tratta con “il nemico”. I lavoratori? Un dettaglio

Leggi anche: Landini propone una tassa sui ricchi, poi attacca il governo: "Il taglio all'Irpef è quasi una presa in giro"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

FDI - FRATELLI D'ITALIA: «SCIOPERO. ALMICI (FDI): LANDINI NON VENGA A DARE LEZIONI SUI DIRITTI DOPO LA TRUFFA DI INCA-CGIL; Stipendi da fame? La Cgil inizi a risarcire tutti i lavoratori con i suoi contratti | .it.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.