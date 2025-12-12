Masterchef la storia di Matteo Chiuso in casa per 10 anni ora la sfida in tv Barbieri | Un piatto che spacca
Matteo, giovane chef bolognese, ha trascorso dieci anni in isolamento prima di approdare a Masterchef. La sua storia di determinazione e coraggio cattura l’attenzione del pubblico, mentre si prepara a affrontare la sfida televisiva con la voglia di dimostrare il suo talento culinario.
Bologna, 12 dicembre 2025 – “Ora tiro fuori tutto il mio coraggio”. La storia di Matteo, 27enne nato a Bologna, conquista subito il pubblico appassionato di Masterchef. Il talent show di Sky dedicato alla cucina, giunto alla 15esima edizione, vede tra i suoi protagonisti un giovane che ha deciso di cambiare vita, e comincia a farlo con i suoi “ Gnocchi di patate arrosto ” che convince subito i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciolo e Giorgio Locatelli. La ‘bolla’ di Matteo e la nuova sfida in cucina. Padre di Hong di Hong Kong e madre cinese, Matteo con la sua lunga coda di cavallo e lo sguardo timido e al tempo stesso determinato si presenta in cucina sostenuto dal fratello Nicola e dalla sorella Ilaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Matteo parla decisamente troppo! | MasterChef Italia 7
Ci credete che abbiamo il concorrente più anziano della storia di #MasterChefIt? Vai su X
Poco tempo fa hanno girato sui social le foto di Wanda Nara e Maxi Lopez a Masterchef Argentina. Son girate forse meno quelle dell’Independiente Rivadavia, che ha vinto la Copa Argentina per la prima volta nella sua storia. Questo ci ha fatto scoprire una co - facebook.com Vai su Facebook
Masterchef, la storia di Matteo. Chiuso in casa per 10 anni, ora la sfida in tv. Barbieri: “Un piatto che spacca” - Grazie alla cucina cambia la sua vita: grembiule bianco per il concorrente di 27 anni nato a Bologna accompagnato negli studi del talent dal fratello e dalla sorella. Segnala ilrestodelcarlino.it
MasterChef 15, partenza col botto: Chiara Pavan bacchetta un concorrente molesto. La storia di Matteo, che da 10 anni non esce di casa - Le prime due puntate del cooking show hanno visto gli aspiranti chef affrontare le audizioni, un'occasione per raccontare la loro voglia di cambiare vita e le loro origini attraverso il cibo ... Lo riporta corriere.it