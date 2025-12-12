Masterchef la storia di Matteo Chiuso in casa per 10 anni ora la sfida in tv Barbieri | Un piatto che spacca

Matteo, giovane chef bolognese, ha trascorso dieci anni in isolamento prima di approdare a Masterchef. La sua storia di determinazione e coraggio cattura l’attenzione del pubblico, mentre si prepara a affrontare la sfida televisiva con la voglia di dimostrare il suo talento culinario.

Bologna, 12 dicembre 2025 – “Ora tiro fuori tutto il mio coraggio”. La storia di Matteo, 27enne nato a Bologna, conquista subito il pubblico appassionato di Masterchef. Il talent show di Sky dedicato alla cucina, giunto alla 15esima edizione, vede tra i suoi protagonisti un giovane che ha deciso di cambiare vita, e comincia a farlo con i suoi “ Gnocchi di patate arrosto ” che convince subito i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciolo e Giorgio Locatelli. La ‘bolla’ di Matteo e la nuova sfida in cucina. Padre di Hong di Hong Kong e madre cinese, Matteo con la sua lunga coda di cavallo e lo sguardo timido e al tempo stesso determinato si presenta in cucina sostenuto dal fratello Nicola e dalla sorella Ilaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it